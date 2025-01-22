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На берегу Азовского моря в Славянском районе собрали 1,2 тонны песка с мазутом

В Славянском районе проверяют 8,5 км берега Азовского моря на загрязнение мазутом.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

На берегу Азовского моря в Славянском районе собрали 1,2 тонны фрагментов мазута и загрязненных водорослей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, нефтепродукты нашли на побережье в районе урочища Кучугуры. Фракции мазута обнаружили на протяжении 6 км.

С 20 января мазут и загрязненные водоросли убирают 65 человек. Задействовано восемь единиц техники. Мазут собирают в мешки и вывозят с пляжа для утилизации.

«В Славянском районе организован мониторинг береговой полосы на протяжении 8,5 км. На катерах патрулируют акваторию», — сообщили в региональном оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что Россельхознадзор не нашел загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей.

экология