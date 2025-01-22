Свердловским подросткам пообещали 10 тысяч за теракт на железной дороге

По версии следствия, группа из нескольких подростков совершила поджог релейного шкафа, расположенного на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги. Оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов на этом участке, было повреждено. Это не только нанесло имущественный ущерб железной дороге, но и создало опасность для движения поездов.