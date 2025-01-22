Сотрудницу завода имени Свердлова в Дзержинске осудят за взяточничество

Как отмечается, девушка в период с 31 мая 2017 года по 20 апреля 2023 года работала в должности менеджера управления по снабжению ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова». С 2021 по 2023 годы она получила взятки в размере 207 тысяч рублей от представителей двух компаний. Она приняла деньги за заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов, а также за информацию о начальной цене лота и ускорении процедуры изучения документации.