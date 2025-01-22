Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело молодого мужчины обнаружили в Северном микрорайоне Ростова

Очевидцы сообщили о гибели мужчины в парке в Северном микрорайоне.

Источник: Комсомольская правда

В Северном микрорайоне Ростова обнаружили тело молодого мужчины. Происшествие случилось в парке «Дружба», сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Посетители парка заметили человека в реке. На вид ему бьло 32 — 34 года. Мужчина не подавал признаков жизни. Некоторые очевидцы рассказали, что ранее видели, как он заходил в воду.

Люди вызвали скорую помощь. Однако медики лишь констатировали смерть мужчины.

Отметим, официальной информации о происшествии не поступало. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии.