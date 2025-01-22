Тело молодого мужчины обнаружили в Северном микрорайоне Ростова

В Северном микрорайоне Ростова обнаружили тело молодого мужчины. Происшествие случилось в парке «Дружба», сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».
Посетители парка заметили человека в реке. На вид ему бьло 32 — 34 года. Мужчина не подавал признаков жизни. Некоторые очевидцы рассказали, что ранее видели, как он заходил в воду.
Люди вызвали скорую помощь. Однако медики лишь констатировали смерть мужчины.
Отметим, официальной информации о происшествии не поступало. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии.