Отставал от графика, проехал на красный: в Челябинске выясняют, почему троллейбус задавил пенсионерку

В Челябинске гибель женщины под колесами троллейбуса обернулась уголовным делом. Управлявшую троллейбусом 51-летнюю женщину подозревают в нарушении правил движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека.
ДТП случилось утром на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. 64-летняя женщина переходила дорогу по зебре на зеленый свет. Троллейбус № 12 тем временем отставал от графика. Управлявшая им женщина проехала на красный сигнал светофора и сбила пенсионерку. Челябинка умерла прямо на дороге.
Проверку после аварии начали в прокуратуре Челябинской области.
— Будет дана комплексная оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части технического состояния троллейбусов перед выходом на линию, режима труда и отдыха водителей, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.