Отставал от графика, проехал на красный: в Челябинске выясняют, почему троллейбус задавил пенсионерку

ДТП случилось утром на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Косарева. 64-летняя женщина переходила дорогу по зебре на зеленый свет. Троллейбус № 12 тем временем отставал от графика. Управлявшая им женщина проехала на красный сигнал светофора и сбила пенсионерку. Челябинка умерла прямо на дороге.