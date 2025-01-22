Женщина обвиняет пансионат в гибели матери в Новосибирске

«Когда я приехала к маме с домашней едой, она отказывалась есть, говорила: “Больно будет”. Конечно, я стала расспрашивать персонал, что происходит. Мне ответили, что она часто отказывалась есть, но голодной ее никто не оставлял, всегда кормили. Я стала настаивать, чтобы мою маму осмотрел врач: меня заверили, что доктор обязательно к ней приедет. До сих пор не знаю, был ли этот осмотр», — рассказала Ирина.