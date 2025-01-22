Женщина обвиняет пансионат в гибели матери в Новосибирске

Дочь пожилой жительницы Новосибирска обратилась в редакцию, обвиняя один из городских пансионатов в халатности, приведшей, по её мнению, к смерти её матери. Женщина утверждает, что персонал учреждения игнорировал жалобы её 87-летней матери на боли, что привело к трагическому исходу, сообщает КП-Новосибирск.
Ирина, дочь Лидии, рассказала, что поместила мать в пансионат в октябре 2023 года из-за деменции, требующей круглосуточного ухода. По её словам, она тщательно выбирала учреждение, ориентируясь на отзывы в интернете и советы знакомых. Однако через некоторое время её мать начала жаловаться на боли в животе, отказываясь от еды.
«Когда я приехала к маме с домашней едой, она отказывалась есть, говорила: “Больно будет”. Конечно, я стала расспрашивать персонал, что происходит. Мне ответили, что она часто отказывалась есть, но голодной ее никто не оставлял, всегда кормили. Я стала настаивать, чтобы мою маму осмотрел врач: меня заверили, что доктор обязательно к ней приедет. До сих пор не знаю, был ли этот осмотр», — рассказала Ирина.
Состояние женщины ухудшилось в начале июня. По словам Ирины, мать плакала и просила о помощи, также у нее были обнаружены раны на предплечье и ногах, происхождение которых персонал объяснить не смог. Представитель пансионата подтвердил, что пожилая пациентка жаловалась на боли в животе на протяжении длительного времени. На следующее утро Лидию Смагину увезли в больницу, где она была прооперирована, но спустя сутки скончалась.
«В больнице диагностировали, что у мамы был рак, произошел разрыв одной из кишок: врачи спасти ее не смогли. Я уверена, что если бы в пансионате вовремя отреагировали на жалобы мамы, ее бы спасли. А получилось, что мама не получала никакого обезболивающего, доживала в муках», — рассказала дочь Лидии.
Однако, по версии пансионата, они не являются медицинским учреждением и не могли диагностировать онкологию. В учреждении утверждают, что обеспечивали надлежащий уход, осмотр врачом был проведен, а скорая помощь была вызвана при ухудшении состояния пациентки.
После смерти матери Ирина обратилась в Росздравнадзор, где было выявлено несоблюдение порядка оказания медицинской помощи и пансионату выдано предписание об устранении нарушений. Тем не менее в Следственном комитете в возбуждении уголовного дела отказали. Ирина намерена обжаловать это решение. Адвокат Михаил Спиридонов советует подать жалобу в Следственное управление СКР по Новосибирской области и параллельно в прокуратуру.