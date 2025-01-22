Под Новосибирском штормовой ветер унес с трассы несколько фур

Днем 22 января в тяжелых погодных условиях на дороге 50Н-2107 между рабочим поселком Кольцово и селом Плотниково в кювет вылетели несколько фур.
— По всей видимости, их сдуло ветром, так как наши читатели сообщают, что автомобили сильно раскачивает на трассе, — уточнили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В публикации подчеркивают, что одна из фур опрокинулась на бок. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Госавтоинспекция Новосибирской области еще не давала официальный комментарий по поводу данного происшествия.
Напомним, что накануне еще одно ДТП произошло на дамбе Новосибирской ГЭС.
Это серьезно усугубило ситуацию с движением автомобилей, которые попали в пробку сильного шторма и нулевой видимости.