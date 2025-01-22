В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина

В поселке Чертково Ростовской области при пожаре погиб 55-летний мужчина. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
— Инцидент произошел накануне днем на улице Крупской. Огонь потушили на 6 квадратных метрах. Предварительно, мужчина уснул с сигаретой, — рассказали в экстренном ведомстве.
Всего пожар тушили восемь человек, использовалось две спецмашины.
Спасатели напоминают: нельзя курить лежа, а также засыпать с сигаретой в руках. Рядом всегда должна быть пепельница. Кроме того, риск возможного возгорания существенно снизится, если окурки будут затушены в воде.