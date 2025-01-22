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Пенсионер в Подмосковье погиб при подготовке к рыбалке

В Подольске следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Подмосковью Ольга Врадий.

Источник: РИА "Новости"

«21 января на участке местности возле водоема с телесными повреждениями в области лица обнаружено тело пожилого мужчины 1952 года рождения. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка. Предварительно установлено, что в этот день пенсионер пошел к водоему, чтобы проверить состояние льда и спилить ветви дерева, мешавшего ему рыбачить», — рассказала Врадий.

Она отметила, что проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.