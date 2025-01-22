Пенсионер в Подмосковье погиб при подготовке к рыбалке

«21 января на участке местности возле водоема с телесными повреждениями в области лица обнаружено тело пожилого мужчины 1952 года рождения. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка. Предварительно установлено, что в этот день пенсионер пошел к водоему, чтобы проверить состояние льда и спилить ветви дерева, мешавшего ему рыбачить», — рассказала Врадий.