В Бресте 15-летняя школьница может сесть на 15 лет за совершенное преступление

В Брестской области под стражу заключена 15-летняя школьница, совершившая преступление. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Фигуранткой уголовного дела стала 15-летняя школьница, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Так, в декабре 2024-го школьница нашла в интернете объявление о подработке на одной из автомоек. После электронной регистрации вместо легальной работы несовершеннолетней предложили распространять наркотики. И девочка-подросток согласилась.
Кураторы присылали несовершеннолетней координаты тайников с психотропами. Запрещенные вещества юная брестчанка фасовала, а затем оставляла закладки, отправляя фотоотчеты о проделанной «работе».
Оперативники задержали закладчицу с поличным во время выполнения задания и поместили под стражу. Во время обыска во дворе дома школьницы нашли упаковочный материал для фасовки веществ.
Установлено, что девочка воспитывается в полной, благополучной многодетной семье, является старшей из трех детей.
Задержанную школьницу будут судить за покушение на незаконный, с целью сбыта, оборот особо опасных психотропов (ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси.). Окончательную правовую оценку ее действиям дадут после окончания расследования.
За совершенное преступление ей грозит до 15 лет заключения.
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