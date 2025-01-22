В Бресте 15-летняя школьница может сесть на 15 лет за совершенное преступление

Фигуранткой уголовного дела стала 15-летняя школьница, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Так, в декабре 2024-го школьница нашла в интернете объявление о подработке на одной из автомоек. После электронной регистрации вместо легальной работы несовершеннолетней предложили распространять наркотики. И девочка-подросток согласилась.