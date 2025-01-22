Подъездная перегородка рухнула из-за сильного ветра в Академгородке под Новосибирском

Инцидент вызвал волну обсуждений среди жителей Академгородка и Новосибирска в целом. Подъездная перегородка, которая обрушилась под натиском сильного ветра на улице Экваторной, как оказалось, давно нуждалась в ремонте. Погодные условия в регионе иногда бывают непредсказуемыми, и укрепление таких конструкций — важный аспект безопасности, который игнорировать нельзя.