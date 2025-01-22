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В Мурманской области мужчина получил 12 лет за убийство бывшей жены

МУРМАНСК, 22 янв — РИА Новости. Мужчина получил 12 лет за жестокое убийство в Мурманской области своей бывшей супруги, матери четырех детей, сообщили в региональном СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

Как выяснили следователи, в марте 2023 года мужчина поссорился с бывшей супругой и решил ее убить. Ночью, когда женщина появилась возле своего дома на улице Олимпийской в Кировске, бывший муж несколько раз выстрелил в нее из пневматической газобаллонной винтовки. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого виновный, желая скрыть следы преступления, увез тело потерпевшей из двора и спрятал в снегу. Ранее в СУСК сообщали, что погибшая — мать четырех детей, отцом троих из них является обвиняемый.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.