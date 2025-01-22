В Мурманской области мужчина получил 12 лет за убийство бывшей жены

Как выяснили следователи, в марте 2023 года мужчина поссорился с бывшей супругой и решил ее убить. Ночью, когда женщина появилась возле своего дома на улице Олимпийской в Кировске, бывший муж несколько раз выстрелил в нее из пневматической газобаллонной винтовки. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого виновный, желая скрыть следы преступления, увез тело потерпевшей из двора и спрятал в снегу. Ранее в СУСК сообщали, что погибшая — мать четырех детей, отцом троих из них является обвиняемый.