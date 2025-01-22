Белоречанин набросился с кухонным топориком на 68-летнего папу

Житель башкирского города Белорецк предстанет перед судом за нападение на собственного отца. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.
Все случилось в минувшем ноябре. В местный отдел полиции поступило сообщение из больницы об обращении к ним травмированного 68-летнего мужчины. Пенсионер заявил, что его побил сын.
На место инцидента выехали полицейские. Они опросили пострадавшего и выяснили, что ЧП произошло в одной из квартир дома по улице Карла Маркса. Согласно предварительным данным, 43-летний белоречанин, будучи пьяным, поссорился с папой из-за взаимных претензий. В какой-то момент все переросло в драку. Мужчина взял кухонный топорик, а затем боковой частью лезвия и обухом несколько раз ударил по голове, лицу, руке пенсионера. Полученные травмы квалифицируют как легкий вред здоровью.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Белоречанин признал вину, раскаялся и помирился с отцом.
— Но за содеянное мужчине предстоит ответить по закону. В настоящий момент расследование завершено, материалы дела переданы для рассмотрения в суд, — сообщает МВД.
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