Белоречанин набросился с кухонным топориком на 68-летнего папу

На место инцидента выехали полицейские. Они опросили пострадавшего и выяснили, что ЧП произошло в одной из квартир дома по улице Карла Маркса. Согласно предварительным данным, 43-летний белоречанин, будучи пьяным, поссорился с папой из-за взаимных претензий. В какой-то момент все переросло в драку. Мужчина взял кухонный топорик, а затем боковой частью лезвия и обухом несколько раз ударил по голове, лицу, руке пенсионера. Полученные травмы квалифицируют как легкий вред здоровью.