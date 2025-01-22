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Новые участки загрязнения мазутом зафиксированы на дне моря у пляжей Анапы

Новые участки загрязнения мазутом зафиксированы 22 января в акватории Черного моря у пляжей Анапы, в том числе в районе села Витязево. Специалисты сводной водолазной группы МЧС России обнаружили локальные участки загрязнений при обследовании дна и пирса.

Источник: МЧС России

Для ликвидации последствий привлекли авиацию, беспилотные аппараты, морские суда, катера ГИМС и водолазов. Собранные нефтепродукты со дна направлены на утилизацию, сообщили в пресс-службе МЧС.

На берегу также зафиксированы новые выбросы мазута. Загрязнения небольшие, но сложные для очистки: частицы нефтепродуктов застревают в ракушках. Для уборки используют веерные садовые грабли, тщательно обрабатывая каждый участок.

На текущий момент обследовано 3 221 квадратный километр акватории и 265 километров побережья. С береговой линии вывезено более 170 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, из которых свыше 131 тысячи тонн отправлено на временные площадки хранения.

Работы по очистке продолжаются. Специалисты подчеркивают, что основной задачей остается предотвращение дальнейшего распространения мазута и минимизация экологического ущерба.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что началась подготовка к подъему затонувшего танкера «Волгонефть-212».

экология