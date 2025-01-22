Новые участки загрязнения мазутом зафиксированы на дне моря у пляжей Анапы

Для ликвидации последствий привлекли авиацию, беспилотные аппараты, морские суда, катера ГИМС и водолазов. Собранные нефтепродукты со дна направлены на утилизацию, сообщили в пресс-службе МЧС.



На берегу также зафиксированы новые выбросы мазута. Загрязнения небольшие, но сложные для очистки: частицы нефтепродуктов застревают в ракушках. Для уборки используют веерные садовые грабли, тщательно обрабатывая каждый участок.



На текущий момент обследовано 3 221 квадратный километр акватории и 265 километров побережья. С береговой линии вывезено более 170 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, из которых свыше 131 тысячи тонн отправлено на временные площадки хранения.



Работы по очистке продолжаются. Специалисты подчеркивают, что основной задачей остается предотвращение дальнейшего распространения мазута и минимизация экологического ущерба.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что началась подготовка к подъему затонувшего танкера «Волгонефть-212».