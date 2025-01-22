В Серове убийцу тренера по хоккею отправили на принудительное лечение

Григорий Савельев родился 9 мая 1945 года, в разные периоды времени он был главным тренером ХК «Спартак» в Смоленске, ХК «Прогресс» в Глазово, ХК «Металлург» в Серове и ХК «Кедр» в Новоуральске. Под его началом воспитывался чемпион мира среди молодежных команд в 1986 году, лучший вратарь СССР в 1989 году Олег Браташ, чемпионы Европы среди юниров в 1984 году Павел Кадыков и Игорь Расько, а также чемпион молодежного чемпионата мира по хоккею в 1979 году Юрий Страхов. Господин Савельев скончался 12 сентября 2024 года на 86-м году жизни.