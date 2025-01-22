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В Прикамье врачи спасли ребенка, пострадавшего при катании на тюбинге

Во время катания с горки мальчик не справился с управлением и влетел в дерево.

Источник: минздрав Пермского края

В Пермском крае врачи спасли жизнь ребенка, который пострадал во время катания с горки на сноутюбинге. Как рассказали в краевом Минздраве, случай произошел в начале января в Кунгуре.

Пара школьников без сопровождения взрослых каталась с горки в неположенном месте. Во время спуска дети не справились с управлением и врезались в дерево. Один из них получил множественные травмы позвоночника, переломы ребер, потерял сознание. Второй мальчик к не пострадал. Он позвонил бабушке, а она уже вызвала скорую.

Пострадавшего отвезли в Кунгурскую городскую больницу, где его стабилизировали. На следующий день бригада врачей доставила мальчика в отделение нейрохирургии Краевой детской клинической больницы для продолжения лечения. Сейчас юный пациент готовится к выписке.

здоровье