В Прикамье врачи спасли ребенка, пострадавшего при катании на тюбинге

В Пермском крае врачи спасли жизнь ребенка, который пострадал во время катания с горки на сноутюбинге. Как рассказали в краевом Минздраве, случай произошел в начале января в Кунгуре.
Пара школьников без сопровождения взрослых каталась с горки в неположенном месте. Во время спуска дети не справились с управлением и врезались в дерево. Один из них получил множественные травмы позвоночника, переломы ребер, потерял сознание. Второй мальчик к не пострадал. Он позвонил бабушке, а она уже вызвала скорую.
Пострадавшего отвезли в Кунгурскую городскую больницу, где его стабилизировали. На следующий день бригада врачей доставила мальчика в отделение нейрохирургии Краевой детской клинической больницы для продолжения лечения. Сейчас юный пациент готовится к выписке.