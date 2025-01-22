В Прикамье врачи спасли ребенка, пострадавшего при катании на тюбинге

Пара школьников без сопровождения взрослых каталась с горки в неположенном месте. Во время спуска дети не справились с управлением и врезались в дерево. Один из них получил множественные травмы позвоночника, переломы ребер, потерял сознание. Второй мальчик к не пострадал. Он позвонил бабушке, а она уже вызвала скорую.