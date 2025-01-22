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Сильный южный ветер мешает обследованию кормы «Волгонефть-212»

Работы водолазов по обследованию кормы затонувшего судна «Волгонефть-212» осложняются сильным южным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Морспасслужбы.

Водолаз 6 разряда Павел Слепцов отметил, что сильный южный ветер всегда создает большую волну, что затрудняет работу, учитывая вход в воду и подъем на катер. По его словам, несколько дней дул северо-западный ветер, но сейчас ситуация меняется, и ожидается усиление волн на юго-западном ветре.

Господин Слепцов также добавил, что завтра, 23 января, прогнозируют ухудшение погоды. В зависимости от климатических условий водолазы примут решение о безопасности выполнения работ.

При шторме выше 2 баллов погружение водолазов запрещено.

экология