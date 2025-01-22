Сильный южный ветер мешает обследованию кормы «Волгонефть-212»

Водолаз 6 разряда Павел Слепцов отметил, что сильный южный ветер всегда создает большую волну, что затрудняет работу, учитывая вход в воду и подъем на катер. По его словам, несколько дней дул северо-западный ветер, но сейчас ситуация меняется, и ожидается усиление волн на юго-западном ветре.