Судам запретят проходить около затопленной кормы танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе

В Керченском проливе участок, где затоплена корма танкера «Волгонефть-212» закроют для прохода судов. Там установят специальные знаки — желтые конусы и топовый крест.
Корма судна находится на расстоянии 11 км (или 6 морских миль) от берега на глубине 20 метров.
Пока погода позволяет, водолазы «Морспасслужбы» опускаются к корме для ее обследования. Ранее ведомство и сообщало о том, что утечек нефтепродуктов с затонувшего судна нет.
Водолазы определили толщину металла кормы танкера при помощи ультразвукового измерителя. Это необходимо для ее дальнейшего подъема. В самом тонком месте толщина металла составила всего 6 мм.
«Мы понимаем, что корпус сейчас нормальный, толщина внешней обшивки корпуса более-менее приличная Это хороший металл, к которому можно применить какие-либо нагрузки», — отметил специалист «Морспасслужбы» Денис Полянский.
Ранее «Югополис» сообщал, что на дне Керченского пролива на некотором расстоянии друг от друга находятся три части двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».