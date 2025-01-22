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Гродненка на испытательном сроке обворовала нового коллегу

В Гродно девушка на испытательном сроке обворовала нового коллегу.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Гродно украла деньги у нового коллеги. Подробности рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

В милицию в середине января обратился 30-летний гродненец, у которого на работе украли более 4000 белорусских рублей. Мужчина обменял одну тысячу евро и положил деньги в рюкзак. Придя на работу в местное кафе, он оставил вещи на кухне, а сам стал работать в зале. В кафе в тот день еще работали стажер и девушка на испытательном сроке, последняя и совершила кражу.

На кухне 26-летняя гродненка увидела вещи нового коллеги без присмотра и украла из рюкзака кошелек. После 700 белорусских рублей из украденных денег она потратила на личные нужды, а остальные деньги вернула потерпевшему, после того как с ней поговорили правоохранители.

Фигурантку будут судить за кражу, ей грозит до трех лет.

А еще в Бресте 15-летняя школьница может сесть на 15 лет за совершенное преступление.