Гродненка на испытательном сроке обворовала нового коллегу

В милицию в середине января обратился 30-летний гродненец, у которого на работе украли более 4000 белорусских рублей. Мужчина обменял одну тысячу евро и положил деньги в рюкзак. Придя на работу в местное кафе, он оставил вещи на кухне, а сам стал работать в зале. В кафе в тот день еще работали стажер и девушка на испытательном сроке, последняя и совершила кражу.