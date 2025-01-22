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Уголовное дело о мошенничестве экс-замминистра МЧС Барышева направили в суд

СКР направил материалы дела в отношении экс-замминистра МЧС России Павла Барышева для рассмотрения в суд. Барышева обвиняют в особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в 2017—2019 годах Павел Барышев подделал документы, которые давали ему право владеть жилым помещением, а после предоставил их в суд. В результате ему удалось завладеть трехкомнатной квартирой в Московском регионе. Ущерб государству следствие оценило в более 20 млн руб. Сейчас жилье арестовано.

О возбуждении уголовного дела в отношении Павла Барышева стало известно в сентябрн 2024 года. Тогда его подозревали только в особо крупном мошенничестве. После начала разбирательств мужчину отправили в СИЗО. Расследование длилось вплоть до 26 ноября.

Павел Барышев был назначен заместителем главы МЧС РФ 2 февраля 2017 года. В мая 2021 года президент России Владимир Путин освободил его от должности. Причина отставки в указе не уточнялась. После отставки Барышев занял должность замгендиректора ФГУП «ВГСЧ» МЧС России по связям с государственными органами.

СК
МЧС