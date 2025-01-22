Уголовное дело о мошенничестве экс-замминистра МЧС Барышева направили в суд

По версии следствия, в 2017—2019 годах Павел Барышев подделал документы, которые давали ему право владеть жилым помещением, а после предоставил их в суд. В результате ему удалось завладеть трехкомнатной квартирой в Московском регионе. Ущерб государству следствие оценило в более 20 млн руб. Сейчас жилье арестовано.