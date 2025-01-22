В районе ж/д вокзала Челябинска легковой автомобиль сбил женщину

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия напротив дома 8 по улице Степана Разина (Советский район).
Предварительно известно, что 24-летний водитель Lada Priora совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу.
Телесные повреждения получила женщина 1983 года рождения.
Инспекторы ДПС призывают автолюбителей не нарушать скоростной режим, держать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты, вблизи пешеходных переходов снижать скорость.