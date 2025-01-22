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С профессора РАНХиГС сняли обвинение во взятке и наказали условно

В Симоновском суде столицы оглашен приговор по делу профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Марины Телюкиной. Ее обвиняли в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, профессор получила 200 тыс. рублей от женщины, которая, провалив первую попытку защитить кандидатскую диссертацию, хотела с помощью профессора добиться перезащиты. В прениях прокуратура требовала для подсудимой 7,5 лет колонии общего режима.

Телюкина вину не признавала, утверждая, что деньги были авансом за предстоящую работу с диссертацией. В итоге суд переквалифицировал обвинение с получения взятки на мошенничество (ст. 159 УК РФ) и назначил подсудимой 3 года лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.