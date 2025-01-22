С профессора РАНХиГС сняли обвинение во взятке и наказали условно

Телюкина вину не признавала, утверждая, что деньги были авансом за предстоящую работу с диссертацией. В итоге суд переквалифицировал обвинение с получения взятки на мошенничество (ст. 159 УК РФ) и назначил подсудимой 3 года лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.