Полыхающая свалка на Московском шоссе заинтересовала Росприроднадзор

По результатам проверки было установлено, что территория представляет собой свалку строительных материалов, скрытых под слоем грунта, и не огорожена. Дополнительно выяснилось, что участок относится к землям лесного фонда Балахнинского межрайонного лесничества, и ответственность за его надлежащее содержание лежит на минлесхозе Нижегородской области. Несмотря на вынесенное министерству предостережение, должных мер для ликвидации свалки не принято. В результате этого, территория периодически горит. В настоящее время проводится работа по оценке экологического ущерба, причиненного данным загрязнением. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на Московском шоссе достигла 200 кв. метров. Вечером 22 января выяснилось, что пожар почти потушили.