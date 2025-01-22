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Следком Башкирии начал проверку после падения потолочного покрытия в школе

В Кумертау проверяют информацию о падении потолочного покрытия в школе.

Источник: Комсомольская правда

В школе Кумертау обрушилось потолочное покрытие. Инцидент произошел в образовательном учреждении № 3.

Известно, что кусок потолка актового зала упал, когда ученики были на репетиции. К счастью, никто во время инцидента не пострадал. По факту произошедшего начата проверка. Ее инициировал региональный Следком.

— Сообщение выявлено в ходе мониторинга соцсетей, — заключили в ведомстве.

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