На Дону пострадавший из-за взрыва аэрозольного баллончика подросток скончался

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.
В доме, где проживал несовершеннолетний, следователи обнаружили металлический аэрозольный баллончик, газовую зажигалку и следы горения. При этом, следов пожароопасного режима работы электрического и газового оборудования не выявлено.
Прокуратура региона контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Подростка с сильнейшими ожогами доставили в Азовскую центральную городскую больницу из села Кагальник 20 января.