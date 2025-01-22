В АТОР не подтвердили сообщения о вспышке заболеваний туристов в Таиланде

По данным партнера ассоциации, страховой компании «Евроинс», за последние несколько недель было всего несколько случаев обращения с гриппом и ОРВИ к врачам в Таиланде. В больницы с такими диагнозами никто не попадал, статистика обращений с жалобами на здоровье не отличается от показателей за аналогичный период прошлого года.