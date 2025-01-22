В АТОР не подтвердили сообщения о вспышке заболеваний туристов в Таиланде

«У нас нет информации о подобной вспышке», — заявили в АТОР.
Туркомпании — члены ассоциации, ведущие таиландское направление, массовых сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона — таиландские туркомпании, пояснили в АТОР.
По данным партнера ассоциации, страховой компании «Евроинс», за последние несколько недель было всего несколько случаев обращения с гриппом и ОРВИ к врачам в Таиланде. В больницы с такими диагнозами никто не попадал, статистика обращений с жалобами на здоровье не отличается от показателей за аналогичный период прошлого года.
В АТОР отметили, что все клиенты российских туроператоров застрахованы, страховой полис позволяет получить консультации врача и иную медпомощь на отдыхе за рубежом.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что россияне стали массово болеть птичьим гриппом на курортах Таиланда, в связи с чем местный департамент по контролю заболеваний усилил эпиднадзор.
Большая часть заболевших находится на Пхукете, однако случаи заражения также встречаются и на Пхангане. Как рассказали телеграм-каналу источники среди российских туристов, в отелях сейчас много больных, в среднем температура держится около недели.
7 января в США впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Мужчина старше 65 лет умер в больнице Луизианы. По состоянию на 13 декабря 2024 года в стране было зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заражения людей этим вирусом, большинство из них — от домашних птиц или коров.