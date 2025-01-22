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На шахте в Польше произошел взрыв

ВАРШАВА, 22 янв — РИА Новости. Взрыв произошел на шахте Кнуров-Щигловице на юге Польши, сообщает в среду радиостанция RMF FM.

Источник: AP 2024

«По предварительным данным, пострадали четыре человека», — сказано в сообщении.

Вероятнее всего, сообщает радиостанция, произошло возгорание метана. Операция по эвакуации рабочих из района продолжается. На место происшествия была вызвана служба спасения.

Согласно обновленным данным, в шахте в момент взрыва могли находиться 30 человек. Известно, что четверо пострадали, с тремя нет связи. «У нас нет информации о состоянии их здоровья, горноспасатели работают под землей, пытаясь вытащить этих людей на поверхность», — рассказал в интервью TVN24 представитель спасательной службы Марчин Подгурский.

«В шахте, вероятнее всего, произошло возгорание метана… В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации сотрудников с этой территории», — сообщили журналистам в Ястшембской угольной компании, которой принадлежит шахта.