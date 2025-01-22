На шахте в Польше произошел взрыв

Согласно обновленным данным, в шахте в момент взрыва могли находиться 30 человек. Известно, что четверо пострадали, с тремя нет связи. «У нас нет информации о состоянии их здоровья, горноспасатели работают под землей, пытаясь вытащить этих людей на поверхность», — рассказал в интервью TVN24 представитель спасательной службы Марчин Подгурский.