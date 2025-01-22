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В Ростовской области 12-летний подросток умер от ожогов, уже ведется проверка

Обстоятельства гибели школьника начали выяснять в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области начали выяснять обстоятельства гибели 12-летнего подростка. Накануне мальчик поступил в больницу с термическими ожогами и через некоторое время умер, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Следователи уже побывали в доме, жил школьник. Предварительно, именно там и произошло травмирование — на месте обнаружили металлический аэрозольный баллончик, газовую зажигалку и следы горения. Назначены экспертизы. Ведется доследственная проверка.

Известно, что случившееся, а также ход работы следователей взяли на контроль в прокуратуре Ростовской области.

Напомним, ранее о травмировании подростка при хлопке аэрозольного баллончика сообщали в управлении МЧС. Также накануне от отравления угарным газом скончался еще один школьник 12-летнего возраста, в этом случае трагедия произошла в городе Гуково.