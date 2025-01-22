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Челябинца, из-за которого в ДТП погибла семья с ребенком, посадили на 6 лет

Прокурор предоставил неопровержимые доказательства вины подсудимого.

Источник: Прокуратура Челябинской области

В Челябинске вынесли приговор 40-летнему водителю, по вине которого в ДТП погибла семья с двухлетним ребенком. Подсудимого приговорили к шести годам колонии-поселения с лишением прав управления транспортом на два с половиной года, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Трагедия произошла 18 октября 2022 года на трассе Иртыш в Щучанском районе Курганской области.

Подсудимый был за рулем грузовика Mercedes-Benz Actros 184 с полуприцепом. Он выехал на встречную полосу и врезался в Ладу 217280, в которой находилась семья — родители 29 лет и 31 года, а также их двухлетний малыш.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть трех лиц. С обвинением он не согласился. Прокурор доказал его вину, предоставив неопровержимые доказательства. Суд учел позицию государственного обвинителя. Также с организации, где работал осужденный, по требованию потерпевших взыскали более девяти миллионов рублей.