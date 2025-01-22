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Приговор за покушение на Захара Прилепина оставили в силе

Осужденный за теракт в Нижегородской области Пермяков просил лишить его гражданства РФ.

Апелляционный военный суд 22 января рассмотрел ходатайство Александра Пермякова*, осужденного за покушение на писателя, офицера Захара Прилепина. Приговор о пожизненном лишении свободы оставлен в силе.

По информации ТАСС, Пермяков также просит суд лишить его гражданства РФ, объяснив, что гражданином России себя не считает, документ нужен был только для передвижения по стране и совершения преступлений. Кроме российского гражданства, у Пермякова есть украинское. Ходатайство оставлено без рассмотрения.

Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая 2023 года. Машину, на которой он ехал, подорвали в Борском районе. Писатель получил тяжелые травмы, его друг и соратник Александр Шубин скончался на месте. Исполнителя теракта установили и задержали уже через несколько часов после случившегося. Им оказался гражданин Украины Александр Пермяков, завербованный СБУ. В сентябре 2024 года ему вынесли пожизненный приговор.

* внесен в России в список террористов и экстремистов.