Приговор за покушение на Захара Прилепина оставили в силе

Апелляционный военный суд 22 января рассмотрел ходатайство Александра Пермякова*, осужденного за покушение на писателя, офицера Захара Прилепина. Приговор о пожизненном лишении свободы оставлен в силе.
По информации ТАСС, Пермяков также просит суд лишить его гражданства РФ, объяснив, что гражданином России себя не считает, документ нужен был только для передвижения по стране и совершения преступлений. Кроме российского гражданства, у Пермякова есть украинское. Ходатайство оставлено без рассмотрения.
Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая 2023 года. Машину, на которой он ехал, подорвали в Борском районе. Писатель получил тяжелые травмы, его друг и соратник Александр Шубин скончался на месте. Исполнителя теракта установили и задержали уже через несколько часов после случившегося. Им оказался гражданин Украины Александр Пермяков, завербованный СБУ. В сентябре 2024 года ему вынесли пожизненный приговор.
* внесен в России в список террористов и экстремистов.