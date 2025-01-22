Приговор за покушение на Захара Прилепина оставили в силе

Напомним, покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая 2023 года. Машину, на которой он ехал, подорвали в Борском районе. Писатель получил тяжелые травмы, его друг и соратник Александр Шубин скончался на месте. Исполнителя теракта установили и задержали уже через несколько часов после случившегося. Им оказался гражданин Украины Александр Пермяков, завербованный СБУ. В сентябре 2024 года ему вынесли пожизненный приговор.