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В Башкирии ищут задолжавшего детям полмиллиона рублей алиментов отца

В Башкирии объявили в розыск 50-летнего Айрата Зиндусова, задолжавшего своим детям более 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили в розыск злостного неплательщика алиментов. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РБ, 50-летний Айрат Зиндусов из Мишкинского района задолжал своим детям 500 тысяч рублей.

По словам приставов, мужчина не выполняет предписания и отказывается принимать участие в жизни детей. Предположительно, сельчанин может скрываться в Уфимском районе.

Всех, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении Айрата Зиндусова, просят сообщить по телефонам: 8 (960) 800 08 99, 8 (347) 273−56−40.

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