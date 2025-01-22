Задержанного в Ростове иностранца передали правоохранителям Южной Кореи

Задержанного в Ростове-на-Дону иностранца, находившегося в международном розыске, передали правоохранителям Южной Кореи. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно, задержанный совершил преступление в октябре 2022 года в гостинице города Тэджона. По данным следствия, он и его знакомый выпили горячительное, а потом «совершили насильственные действия сексуального характера» в отношении женщины.
После этого мужчина скрылся, в международный розыск его объявили в 2023 году. Задержание произошло в апреле того же года на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону.
— Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Министерства юстиции Республики Корея о выдаче подозреваемого. Для привлечения к уголовной ответственности он будет доставлен в Южную Корею транзитом через Турецкую Республику, — добавила Ирина Волк.