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Задержанного в Ростове иностранца передали правоохранителям Южной Кореи

В Ростовской области задержали иностранца, находившегося в международном розыске.

Источник: Комсомольская правда

Задержанного в Ростове-на-Дону иностранца, находившегося в международном розыске, передали правоохранителям Южной Кореи. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сегодня в аэропорту Внуково сотрудники Интерпола и ФСИН России передали представителям Республики Корея гражданина третьей страны. Он находился в розыске по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности, — сообщила Ирина Волк.

Предварительно, задержанный совершил преступление в октябре 2022 года в гостинице города Тэджона. По данным следствия, он и его знакомый выпили горячительное, а потом «совершили насильственные действия сексуального характера» в отношении женщины.

После этого мужчина скрылся, в международный розыск его объявили в 2023 году. Задержание произошло в апреле того же года на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону.

— Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Министерства юстиции Республики Корея о выдаче подозреваемого. Для привлечения к уголовной ответственности он будет доставлен в Южную Корею транзитом через Турецкую Республику, — добавила Ирина Волк.