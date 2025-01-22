В Волгограде двух пропавших сестренок нашли в торговом центре

В Волгограде поиски двух сестер-подростков, пропавших без вести в Тракторозаводском районе, успешно завершены.
В Волгоградской полиции сообщили, что в результате оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, местонахождение сестричек было установлено. Они были обнаружены в одном из торговых центров Дзержинского района.
По предварительным данным, в отношении несовершеннолетних не совершалось преступлений, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут тщательный анализ обстоятельств, которые привели к самовольному уходу девочек из дома.
Ранее сообщалось, что накануне, 21 января, две сестры пропали в Тракторозаводском районе Волгограда. Они ушли из дома и не вернулись. Родители обратились за помощью к полицейским.
На основании полученной информации будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Полиция выражает искреннюю благодарность всем неравнодушным волгоградцам, которые активно участвовали в поисках пропавших девушек.