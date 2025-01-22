В Волгограде двух пропавших сестренок нашли в торговом центре

По предварительным данным, в отношении несовершеннолетних не совершалось преступлений, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут тщательный анализ обстоятельств, которые привели к самовольному уходу девочек из дома.