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В Волгограде двух пропавших сестренок нашли в торговом центре

Девочек передали родителям.

В Волгограде поиски двух сестер-подростков, пропавших без вести в Тракторозаводском районе, успешно завершены.

В Волгоградской полиции сообщили, что в результате оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, местонахождение сестричек было установлено. Они были обнаружены в одном из торговых центров Дзержинского района.

По предварительным данным, в отношении несовершеннолетних не совершалось преступлений, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут тщательный анализ обстоятельств, которые привели к самовольному уходу девочек из дома.

Ранее сообщалось, что накануне, 21 января, две сестры пропали в Тракторозаводском районе Волгограда. Они ушли из дома и не вернулись. Родители обратились за помощью к полицейским.

На основании полученной информации будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Полиция выражает искреннюю благодарность всем неравнодушным волгоградцам, которые активно участвовали в поисках пропавших девушек.