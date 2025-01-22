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Пьяный житель Башкирии напал с кухонным топориком на 68-летнего отца

В Белорецке фигурантом уголовного дела стал 43-летний горожанин, который в пьяном виде напал на родного отца, вооружившись кухонным топориком.

Полицейские установили, что все произошло в квартире дома по улице Карла Маркса. Пьяный мужчина поручгался со своим 68-летним отцом. Словесная перепалка набрала такой высокий градус, что мужчина схватил кухонный топорик и несколько раз ударил пенсионера боковой частью лезвия и обухом по голове, лицу и руке.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, медики диагностировали у пострадавшего легкий вред здоровью. Мужчина попал под следствие и признал свою вину. Он раскаялся и готовится предстать перед судом.