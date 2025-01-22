Пьяный житель Башкирии напал с кухонным топориком на 68-летнего отца

Полицейские установили, что все произошло в квартире дома по улице Карла Маркса. Пьяный мужчина поручгался со своим 68-летним отцом. Словесная перепалка набрала такой высокий градус, что мужчина схватил кухонный топорик и несколько раз ударил пенсионера боковой частью лезвия и обухом по голове, лицу и руке.