Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанного в Ростове по линии Интерпола иностранца передали Южной Корее

Находившегося в международном розыске иностранца, обвиняемого в изнасиловании, российские правоохранители передали южнокорейским коллегам. По информации спикера МВД Ирины Волк, фигуранта задержали сотрудники Интерпола и транспортной полиции на ростовском вокзале в апреле прошлого года.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России

Корейские следователи подозревают, что в октябре 2022 года он вместе со своим приятелем снимал номер в одной из гостиниц города Тэджона. Будучи пьяными, они изнасиловали женщину: одного из предполагаемых преступников удалось задержать, другой — успел покинуть страну. В 2023 году фигуранта объявили в международный розыск.

Генпрокуратура удовлетворила запрос Минюста иностранного государства о выдачи разыскиваемого. Злоумышленника отправили рейсом из столичного аэропорта «Внуково» транзитом через Турецкую Республику.