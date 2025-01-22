Задержанного в Ростове по линии Интерпола иностранца передали Южной Корее

Корейские следователи подозревают, что в октябре 2022 года он вместе со своим приятелем снимал номер в одной из гостиниц города Тэджона. Будучи пьяными, они изнасиловали женщину: одного из предполагаемых преступников удалось задержать, другой — успел покинуть страну. В 2023 году фигуранта объявили в международный розыск.