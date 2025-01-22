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Почти 100 детей эвакуировали из детсада в Петербурге из-за короткого замыкания

Никто не пострадал.

Источник: Росгвардия Петербурга

В среду, 22 января, приблизительно в 11:00 пожарные и сотрудники Росгвардии по Василеостровскому району выехали на тревожное сообщение из детского сада. В дошкольном учреждении заискрилась розетка, из-за чего произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

— Пока пожарные расчеты устраняли причины задымления, сотрудники Росгвардии обеспечили охрану места происшествия, организовав оцепление здания, — рассказали в отделе вневедомственной охраны по Василеостровскому району.

К счастью, никто из малюток или сотрудников детского сада не пострадал. Как только пожарные устранили угрозу возгорания, наряд Росгвардии вернулся на свой маршрут патрулирования.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о малыше, которые отравился лекарствами в квартире. Ребенка оперативно госпитализировали.

пожары