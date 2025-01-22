Почти 100 детей эвакуировали из детсада в Петербурге из-за короткого замыкания

В среду, 22 января, приблизительно в 11:00 пожарные и сотрудники Росгвардии по Василеостровскому району выехали на тревожное сообщение из детского сада. В дошкольном учреждении заискрилась розетка, из-за чего произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.