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Крупный пожар в многоэтажке Бельц: Спасателям пришлось эвакуировать жильцов подъезда

Наиболее вероятная причина возгорания — неосторожность при курении.

Источник: ГИЧС

В Бельцах из-за пожара эвакуировали жильцов подъезда.

В ночь на 22 января в 9-этажном доме в Бельцах произошёл пожар. Дым валил из квартиры на 2-м этаже.

На место происшествия прибыли четыре пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали 26-летнюю хозяйку квартиры. Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. Сотрудники ГИЧС также эвакуировали жильцов верхних этажей — всего 13 человек.

Пострадавших нет. Огонь полностью уничтожил вещи в комнате площадью 12 м². Наиболее вероятная причина возгорания — неосторожность при курении.

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