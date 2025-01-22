Крупный пожар в многоэтажке Бельц: Спасателям пришлось эвакуировать жильцов подъезда

В Бельцах из-за пожара эвакуировали жильцов подъезда.
В ночь на 22 января в 9-этажном доме в Бельцах произошёл пожар. Дым валил из квартиры на 2-м этаже.
На место происшествия прибыли четыре пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали 26-летнюю хозяйку квартиры. Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. Сотрудники ГИЧС также эвакуировали жильцов верхних этажей — всего 13 человек.
Пострадавших нет. Огонь полностью уничтожил вещи в комнате площадью 12 м². Наиболее вероятная причина возгорания — неосторожность при курении.