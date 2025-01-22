Три кафе Башкирии нелегально торговали едой в приложениях для доставки еды

Три заведения общепита торговали своей едой в приложениях для доставки незаконно. Речь идет о кафе Мубарак«, “Кебаб Хаус” и “Гараж”.
Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, предприниматели покупали неизвестные продукты и изготавливали блюда без госконтроля. Клиенты не догадывались, что у заведений не было даже ветеринарно-сопроводительных документов.
Руководители общепита получили предостережение о недопустимости произошедшего.
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