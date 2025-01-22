Свердловское ГУФСИН опровергает разрешение заводить котов в колониях

Ранее, в СМИ появилась информация, что якобы в исправительной колонии № 10 Екатеринбурга заключенным разрешили заводить питомцев, в частности и кошек. Как уточнялось, животные должны были помочь заключенным стать добрее, проявлять эмпатию, а также улучшить их психологическое состояние. Сообщалось, что питомцы проживают в ИК в качестве эксперимента. Эти новости вызвали интерес, однако они оказались недостоверными.