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Свердловское ГУФСИН опровергает разрешение заводить котов в колониях

В Свердловской области не подтвердили информацию о содержании животных в ИК.

Источник: Комсомольская правда

В Главном управлении ФСИН по Свердловской области опровергают информацию о разрешении заключенным заводить животных. В местных исправительных учреждениях подобная инициатива не реализуется.

— Такого проекта у нас нет, — сообщает ведомство.

Ранее, в СМИ появилась информация, что якобы в исправительной колонии № 10 Екатеринбурга заключенным разрешили заводить питомцев, в частности и кошек. Как уточнялось, животные должны были помочь заключенным стать добрее, проявлять эмпатию, а также улучшить их психологическое состояние. Сообщалось, что питомцы проживают в ИК в качестве эксперимента. Эти новости вызвали интерес, однако они оказались недостоверными.