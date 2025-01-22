Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день

Входные стеклянные двери закрыты на ключ, за ними — решетка. Света внутри не видно. На звонки в медцентре никто не отвечает уже второй день — с момента, как стало известно о ЧП. Получить комментарий руководства или кого-то из сотрудников центра агентству пока не удалось.
По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, 20 января в одном из медицинских центров в Казани скончался ребенок 2023 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Назначены необходимые экспертизы.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что в среду остеопат Ляля Байрамова была допрошена и отпущена, в медцентре прошли обыски, выемка документов.
Управление Росздравнадзора по Татарстану заявило, что выясняет причины смерти ребенка на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. О своей проверке сообщала и прокуратура республики.