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Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день

КАЗАНЬ, 22 янв — РИА Новости. Медицинский центр остеопата Байрамовой в Казани, где на приеме умер годовалый ребенок, закрыт, но никаких объявлений об изменении в графике работы нет, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Входные стеклянные двери закрыты на ключ, за ними — решетка. Света внутри не видно. На звонки в медцентре никто не отвечает уже второй день — с момента, как стало известно о ЧП. Получить комментарий руководства или кого-то из сотрудников центра агентству пока не удалось.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, 20 января в одном из медицинских центров в Казани скончался ребенок 2023 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Назначены необходимые экспертизы.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что в среду остеопат Ляля Байрамова была допрошена и отпущена, в медцентре прошли обыски, выемка документов.

Управление Росздравнадзора по Татарстану заявило, что выясняет причины смерти ребенка на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. О своей проверке сообщала и прокуратура республики.