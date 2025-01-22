Медцентр в Казани, где умер годовалый ребенок, не работает второй день

Входные стеклянные двери закрыты на ключ, за ними — решетка. Света внутри не видно. На звонки в медцентре никто не отвечает уже второй день — с момента, как стало известно о ЧП. Получить комментарий руководства или кого-то из сотрудников центра агентству пока не удалось.