Фигурант дела об убийстве участника СВО в Петербурге арестован

Обвинение предъявлено 21-летнему жителю Липецка Александру. Он пробудет под стражей до 19 марта.
Следствие полагает, что 20 января молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире дома на улице Карпинского, нанес оппоненту осколком зеркала удары в область шеи. Пострадавший скончался на месте.
По данным «Фонтанки», погибшим оказался 32-летний товарищ липчанина, с которым он подружился в сентябре после переезда в Петербург. Некоторое время мужчины были соседями по коммуналке. После того как младший снял квартиру на улице Карпинского, общение не прекратилось. Употребление галлюциногенов якобы входило в совместный досуг. По словам Александра, наркотики покупал друг. Сам он занимался демонтажом бань и стеснён в средствах.