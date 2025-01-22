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Фигурант дела об убийстве участника СВО в Петербурге арестован

Калининский районный суд Петербурга арестовал фигуранта дела об убийстве участника СВО. Об этом 22 января сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Обвинение предъявлено 21-летнему жителю Липецка Александру. Он пробудет под стражей до 19 марта.

Следствие полагает, что 20 января молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире дома на улице Карпинского, нанес оппоненту осколком зеркала удары в область шеи. Пострадавший скончался на месте.

По данным «Фонтанки», погибшим оказался 32-летний товарищ липчанина, с которым он подружился в сентябре после переезда в Петербург. Некоторое время мужчины были соседями по коммуналке. После того как младший снял квартиру на улице Карпинского, общение не прекратилось. Употребление галлюциногенов якобы входило в совместный досуг. По словам Александра, наркотики покупал друг. Сам он занимался демонтажом бань и стеснён в средствах.