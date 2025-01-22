Фигурант дела об убийстве участника СВО в Петербурге арестован

По данным «Фонтанки», погибшим оказался 32-летний товарищ липчанина, с которым он подружился в сентябре после переезда в Петербург. Некоторое время мужчины были соседями по коммуналке. После того как младший снял квартиру на улице Карпинского, общение не прекратилось. Употребление галлюциногенов якобы входило в совместный досуг. По словам Александра, наркотики покупал друг. Сам он занимался демонтажом бань и стеснён в средствах.