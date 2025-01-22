Жителя Иркутской области заключили под стражу из-за нападения на полицейского

Следователи завели уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Подозреваемого поместили под стражу на два месяца, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Известно, что свою вину он признал. Ранее уже был судим.