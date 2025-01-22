Жителя Иркутской области заключили под стражу из-за нападения на полицейского

В селе Забитуй Аларского района 19 января 2025 мужчина напал на полицейского. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, Следкоме и прокуратуре Иркутской области, началось все с анонимного сообщения об изготовлении наркотиков.
Правоохранители отправились по указанному адресу, чтобы проверить информацию. Дверь квартиры открыл пьяный мужчина, у него на кухне нашли кастрюлю с веществом растительного происхождения.
— 25-летний местный житель начал вести себя агрессивно, опрокинул посуду, выхватил нож и начал угрожать полицейскому. Оперативник задержали его, после чего вместе с коллегами доставили в отдел, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи завели уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Подозреваемого поместили под стражу на два месяца, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Известно, что свою вину он признал. Ранее уже был судим.
Помимо этого правоохранители изъяли вещество, которое находилось в кастрюле. Его отправили на исследование, после примут правовое решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что продукты подорожали на 1,4% в Иркутской области в декабре 2024.