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Ещё три грузовика и пара легковушек вылетели в кювет на трассе под Новосибирском

Это уже второй инцидент с массовой аварией грузовиков на дорогах за сутки.

Источник: МВД по Новосибирской области

В Новосибирской области на трассе между поселками Плотниково и Кольцово три грузовика и два легковых автомобиля свалились в кювет. Также совсем недалеко от это аварии произошло столкновение ещё двух легковушек.

«В настоящее время сотрудниками ГАИ оказывается содействие грузовому транспорту в перемещении данных транспортных средств. В вышеуказанных происшествиях пострадавших нет», — сообщает МВД по Новосибирской области.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП пострадали 7 человек на трассе в Новосибирской области. Пострадавших доставили в больницу.