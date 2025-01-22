Ещё три грузовика и пара легковушек вылетели в кювет на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области на трассе между поселками Плотниково и Кольцово три грузовика и два легковых автомобиля свалились в кювет. Также совсем недалеко от это аварии произошло столкновение ещё двух легковушек.
«В настоящее время сотрудниками ГАИ оказывается содействие грузовому транспорту в перемещении данных транспортных средств. В вышеуказанных происшествиях пострадавших нет», — сообщает МВД по Новосибирской области.
Ранее мы писали, что в массовом ДТП пострадали 7 человек на трассе в Новосибирской области. Пострадавших доставили в больницу.