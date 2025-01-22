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Троих жителей Башкирии нашли мертвыми в сгоревшем доме

В Башкирии при пожаре погибли трое мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии произошел смертельный пожар. В огне, по данным МЧС республики, погибли три человека.

Известно, что пожар вспыхнул в бревенчатом доме в деревне Нижние Термы 22 января. Во время тушения спасатели нашли три бездыханных тела. Всеми погибшими оказались мужчины.

— Личности устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры, — сообщили в ведомстве.

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