Троих жителей Башкирии нашли мертвыми в сгоревшем доме

В Чишминском районе Башкирии произошел смертельный пожар. В огне, по данным МЧС республики, погибли три человека.
Известно, что пожар вспыхнул в бревенчатом доме в деревне Нижние Термы 22 января. Во время тушения спасатели нашли три бездыханных тела. Всеми погибшими оказались мужчины.
— Личности устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры, — сообщили в ведомстве.
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