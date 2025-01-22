В результате ДТП на терминале «Усть-Луга» грузовик насмерть сбил пешехода

В полицию поступила информация, что на территории «Новотранс» терминала «Усть-Луга» 20-летний водитель, управляя грузовиком FAW, совершил наезд на 44-летнего мужчину, после чего столкнулся еще с одним грузовым автомобилем той же марки.
В результате ДТП пешеход скончался на месте. В настоящий момент все подробности выясняются, уточнили в полиции.
Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном наезде иномарки на пешехода на 28-м километре автодороги «Санкт-Петербург — поселок им. Свердлова — Всеволожск» во Всеволожском районе Ленобласти.