В Подмосковье 13 мигрантов, включая младенца, отравились парами дихлофоса

По информации издания, инцидент произошел в поселке Истра Красногорского городского округа. Семья мигрантов около года снимает дом у ученого из Москвы, имя которого не называется. В январе 2025 года арендаторы решили провести дезинфекцию помещений из-за размножившихся тараканов. После обработки комнат родственники поспешили вернуться домой и надышались парами химикатов.