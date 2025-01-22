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В Подмосковье 13 мигрантов, включая младенца, отравились парами дихлофоса

В подмосковном Красногорске в больницу попали сразу несколько членов одной семьи — все они проживают в доме, где проводилась травля насекомых. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, инцидент произошел в поселке Истра Красногорского городского округа. Семья мигрантов около года снимает дом у ученого из Москвы, имя которого не называется. В январе 2025 года арендаторы решили провести дезинфекцию помещений из-за размножившихся тараканов. После обработки комнат родственники поспешили вернуться домой и надышались парами химикатов.

Четверых членов семьи, включая двухмесячного младенца, забрали в больницу на скорой. Еще девятерым родственникам с признаками отравления госпитализация не понадобилась.

До этого в Приморье пятеро второклассников отравились средством от грызунов, которое нашли под батареей в классе.