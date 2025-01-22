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Врачи Башкирии стали чаще диагностировать онкологию

В Башкирии стали чаще выявлять рак на ранних стадиях.

Источник: Комсомольская правда

Положительную динамку при диагностировании онкозаболеваний на ранних стадиях отметили в Башкирии. Согласно статистике Минздрава России, доля выявления злокачественных новообразований на I-II стадиях выросла с 56,4% до 59,1%.

— Данные приведены с января по декабрь 2024 года, — уточнили в ведомстве.

Врачи отмечают, что ранее выявление рака увеличивает шанс на благополучный исход в разы и призывают жителей республики своевременно проходить осмотры.

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