Врачи Башкирии стали чаще диагностировать онкологию

Положительную динамку при диагностировании онкозаболеваний на ранних стадиях отметили в Башкирии. Согласно статистике Минздрава России, доля выявления злокачественных новообразований на I-II стадиях выросла с 56,4% до 59,1%.
— Данные приведены с января по декабрь 2024 года, — уточнили в ведомстве.
Врачи отмечают, что ранее выявление рака увеличивает шанс на благополучный исход в разы и призывают жителей республики своевременно проходить осмотры.
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