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Следком Башкирии раскрыл личности погибших мужчин в пожаре

Стали известны личности троих заживо сгоревших жителей Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии установили личности погибших в смертельном пожаре в бревенчатом доме в деревне Нижние Термы мужчин. По данным СУ СКР по РБ, огонь унес жизни троих мужчин.

— В момент возгорания в жилище находилось трое мужчин: двое 1965 и один 1978 годов рождения, — пояснили в ведомстве.

На данный момент неизвестно, что стало причиной трагедии. Это предстоит установить следователям и дознавателю МЧС.

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