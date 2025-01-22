Следком Башкирии раскрыл личности погибших мужчин в пожаре

В Башкирии установили личности погибших в смертельном пожаре в бревенчатом доме в деревне Нижние Термы мужчин. По данным СУ СКР по РБ, огонь унес жизни троих мужчин.
— В момент возгорания в жилище находилось трое мужчин: двое 1965 и один 1978 годов рождения, — пояснили в ведомстве.
На данный момент неизвестно, что стало причиной трагедии. Это предстоит установить следователям и дознавателю МЧС.
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