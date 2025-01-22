В Уфе загорелся мебельный цех

Огонь тушат сотрудники МЧС России. Сейчас они проникли в задымлённое здание. На тушение подано три пожарных ствола.
«Информации о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня нет. Тушение пожара продолжается», — передаёт ведомство.
В Уфе на улице Фронтовых Бригад горит мебельный цех, сообщает главное управление МЧС по Башкирии.
Огонь тушат сотрудники МЧС России. Сейчас они проникли в задымлённое здание. На тушение подано три пожарных ствола.
«Информации о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня нет. Тушение пожара продолжается», — передаёт ведомство.