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В Уфе загорелся мебельный цех

В Уфе на улице Фронтовых Бригад горит мебельный цех, сообщает главное управление МЧС по Башкирии.

Источник: Главное управление МЧС по Республике Башкортостан

Огонь тушат сотрудники МЧС России. Сейчас они проникли в задымлённое здание. На тушение подано три пожарных ствола.

«Информации о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня нет. Тушение пожара продолжается», — передаёт ведомство.

МЧС
пожары