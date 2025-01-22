Белорус заблудился в день рождения и стал бросать камни в машины

Житель Бреста излишне «отметил» день рождения, затем заблудился и начал метать булыжники в автомобили. О подробностях правонарушения рассказали в Госкомитете судебных экспертиз. Некоторое время назад брестчанин отмечал свой день рождения, делал он это в кругу друзей в одном из питейных заведений областного центра. В какой-то момент именинник решил продолжить празднество, правда, уже с другой компанией.