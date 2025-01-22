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Белорус заблудился в день рождения и стал бросать камни в машины

Брестчанин заблудился в день рождения и начал бросать камни в припаркованные машины.

Источник: Комсомольская правда

Житель Бреста излишне «отметил» день рождения, затем заблудился и начал метать булыжники в автомобили. О подробностях правонарушения рассказали в Госкомитете судебных экспертиз. Некоторое время назад брестчанин отмечал свой день рождения, делал он это в кругу друзей в одном из питейных заведений областного центра. В какой-то момент именинник решил продолжить празднество, правда, уже с другой компанией.

— После употребления спиртного, молодой человек отправился домой. Однако по пути заблудился и оказался на незнакомом ему огороженном участке местности, из которого не мог найти выход, — констатировали правоохранители.

Все это вызвало у фигуранта злость и прилив ярости, в результате она начал бросать попавшиеся под руку камни в забор, а также в припаркованные рядом автомобили.

Следующим утром в органы милиции обратился сотрудник частного предприятия, он указал, что в автомобиле, который принадлежит организации, разбиты стекла и зеркала, а также есть повреждения металлических и пластиковых элементов кузова, пострадала и приборная панель.

В настоящее время специалисты Госкомитета судэкспертиз устанавливают объем ущерба, нанесенного имуществу.

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